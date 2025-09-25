Le grand 365 Faites travailler votre cerveau

365 jours pour se triturer les méninges avec cette éphéméride 2026 spécial jeux de lettres et de calcul ! Anagrammes, QCM orthographiques, jeux de mots, mais aussi calcul mental... retrouvez chaque jour un jeu différent pour entretenir vos petites cellules grises. Avec l'éphéméride grand format " Faites travailler votre cerveau ", passez une année sous le signe de la concentration et de la réflexion mentale. Chaque jour, détachez une nouvelle feuille et commencez la journée avec un peu de sport cérébral !