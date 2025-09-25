Inscription
#Essais

Semainier La nature au fil des saisons

Millesima

ActuaLitté
Un semainier poétique qui vous invite à suivre chaque semaine la nature au fil des saisons ! Le semainier La nature au fil des saisons vous invite à découvrir chaque semaine des images saisissantes de la nature tout au long de l'année. Découvrez une série de paysages à couper le souffle, des forêts enneigées des Alpes aux rives verdoyantes de la Bretagne, en passant par les vallées fleuries du Sud et nous plonge dans un voyage à travers la diversité des saisons et des panoramas, offrant une véritable immersion dans les trésors cachés de la nature tout au long de l'année. Tout au long de l'année, ce semainier deviendra votre compagnon idéal pour votre organisation grâce à ses pages pratiques (calendrier annuel, vacances scolaires, vision board, to do list à remplir...). Et si vous releviez notre défi : Cette année, je désencombre ma maison ?

Par Millesima
Chez Millésima

|

Auteur

Millesima

Editeur

Millésima

Genre

Calendriers adulte

Semainier La nature au fil des saisons

Millesima

Paru le 25/09/2025

Millésima

14,99 €

ActuaLitté
9782385430924
