Un retour aux origines de l'art urbain français, une aventure artistique et humaine racontée par ceux qui l'ont vécue et construite. Au début des années 1980 à Paris, l'art s'est échappé des musées ! La faute à une jeune génération d'artistes pirates qui a décidé de se rebeller contre l'ordre établi et les institutions, en sortant la peinture de son cadre classique. Désormais, la rue est leur galerie. Combien sont-ils ? Qui sont-ils ? Difficile à dire. On les surnomme les sauvages urbains. Ils n'ont rien à voir avec le graffiti américain et la culture hip hop. Etudiants en art biberonnés au punk, ils sont regroupés en collectifs adeptes de la performance interdite, agissant sans autorisation. Leurs terrains de jeux ? Les catacombes, les usines désaffectées, les palissades de chantier, les panneaux publicitaires et les murs de béton. Ils ne le savent pas encore, mais ils viennent de poser les bases de ce que l'on va bientôt appeler le street art. Avec des interviews exclusives des acteurs de la scène historique : Jérôme Mesnager, Blek le Rat, Speedy Graphito, les VLP, Banlieue Banlieue...