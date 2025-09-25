Semainier Ciel et espace

Une immersion unique dans l'univers ! Chaque semaine, laissez-vous émerveiller par l'infini de l'univers avec le semainier Merveilles du Ciel et de l'Espace. Tout au long de l'année, ce semainier deviendra votre compagnon idéal pour allier organisation et évasion. En plus de ses pages pratiques pour organiser vos semaines, il vous invite à découvrir des informations fascinantes sur l'astronomie et des faits étonnants sur l'espace. Un véritable voyage à travers l'univers, tout en restant connecté à votre quotidien ! Dans ses pages mémo, retrouvez calendrier annuel, vacances scolaires, vision board, to do list à remplir, numéros utiles... Et si vous releviez notre défi : Cette année, je désencombre ma maison ?