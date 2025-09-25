Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Essais

Semainier Ciel et espace

Millesima

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Une immersion unique dans l'univers ! Chaque semaine, laissez-vous émerveiller par l'infini de l'univers avec le semainier Merveilles du Ciel et de l'Espace. Tout au long de l'année, ce semainier deviendra votre compagnon idéal pour allier organisation et évasion. En plus de ses pages pratiques pour organiser vos semaines, il vous invite à découvrir des informations fascinantes sur l'astronomie et des faits étonnants sur l'espace. Un véritable voyage à travers l'univers, tout en restant connecté à votre quotidien ! Dans ses pages mémo, retrouvez calendrier annuel, vacances scolaires, vision board, to do list à remplir, numéros utiles... Et si vous releviez notre défi : Cette année, je désencombre ma maison ?

Par Millesima
Chez Millésima

|

Auteur

Millesima

Editeur

Millésima

Genre

Calendriers adulte

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Semainier Ciel et espace par Millesima

Commenter ce livre

 

Semainier Ciel et espace

Millesima

Paru le 25/09/2025

Millésima

14,99 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782385430917
9782385430917
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

"Ce n’est pas qu’on n’aime pas Carrère ou Mauvignier, c’est qu’ils n’ont pas besoin de nous" Je voulais vivre, élu plus beau titre de l'année 2025 Demon Slayer : au moins une bonne raison de ne pas se précipiter "Ce n'est pas de la science-fiction, c'est de la littérature" : le choc du roman de Mathieu Belezi
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.