Semainier Notre beau pays la France avec On met les voiles

ActuaLitté
Partez à la découverte des quatre coins de la France avec Onmetlesvoiles , l'influenceuse voyage suivie par 130 000 abonnés ! Le semainier Notre beau pays la France accompagnera vos semaines avec des photographies exceptionnelles de paysages français, capturées par l'influenceuse Adeline Lebel du compte instagram "Onmetlesvoiles" : vues imprenables de notre pays, de ses champs de lavande, aux plages et aux montagnes (Méribel, Auvergne) et de lieux emblématiques (comme Etretat, St Malo, Annecy)... Tout au long de l'année, ce semainier deviendra votre compagnon idéal pour votre organisation grâce à ses pages pratiques (calendrier annuel, vacances scolaires, vision board, to do list à remplir...). Et si vous releviez notre défi : Cette année, je désencombre ma maison ?

Chez Millésima

Editeur

Millésima

Genre

Calendriers adulte

Semainier Notre beau pays la France avec On met les voiles

Paru le 25/09/2025

Millésima

14,99 €

9782385430900
