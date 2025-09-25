Semainier Chats mignons

Un agenda-semainier pour les fans de chats ! Chaque semaine, Julie Warnier met à l'honneur un chat de caractère à travers des photos magnifiques sur fond noir qui subliment bengals, chartreux, maine coons et autres ragdolls... Tout au long de l'année, cet agenda semainier sera le compagnon idéal de votre organisation ! Chaque semaine, découvrez une photo inédite réalisée par la talentueuse photographe Julie Warnier, et notez vos rendez-vous. Dans ses pages mémo, retrouvez calendrier annuel, vacances scolaires, vision board, numéros utiles, to do list à remplir... Et si vous en profitiez pour relever notre défi : cette année, je désencombre ma maison ?