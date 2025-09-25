Inscription
Agenda semainier Chats mignons

Amélie Poggi, Julie Warnier

Un agenda-semainier pour les fans de chats ! Chaque semaine, Julie Warnier met à l'honneur un chat de caractère à travers des photos magnifiques sur fond noir qui subliment bengals, chartreux, maine coons et autres ragdolls... Tout au long de l'année, cet agenda semainier sera le compagnon idéal de votre organisation ! Chaque semaine, découvrez une photo inédite réalisée par la talentueuse photographe Julie Warnier, et notez vos rendez-vous. Dans ses pages mémo, retrouvez calendrier annuel, vacances scolaires, vision board, numéros utiles, to do list à remplir... Et si vous en profitiez pour relever notre défi : cette année, je désencombre ma maison ?

Amélie Poggi, Julie Warnier
Millésima

Amélie Poggi, Julie Warnier

Millésima

Calendriers adulte

Commenter ce livre

 

Agenda semainier Chats mignons

Julie Warnier

Paru le 25/09/2025

Millésima

14,99 €

9782385430887
