"Le Sauvage est mort, vive le sauvage !"

Le réensauvagement (rewilding) est devenu un mouvement puissant dans les champs de la conservation de la nature, des médias, de la production scientifique et artistique. Cette idée est née aux Etats-Unis, il y a une trentaine d'années, à la lisière de l'environnementalisme radical et de la biologie de la conservation. Le réensauvagement est une stratégie de conservation de la nature et de restauration écologique à grande échelle, valorisant l'autonomie des milieux. Les initiatives de rewilding et de valorisation d'une nature plus sauvage en Europe sont portées par des ONG, des propriétaires privés ou encore des fondations. Porteur d'espoir, le rewilding renouvelle les discours de la conservation de la nature et suscite un enthousiasme nouveau dans un contexte de grand péril écologique planétaire. Cependant, la belle histoire d'un monde plus sauvage s'affranchit d'aspérités et de frictions. Cet essai fournit un cadre de réflexion critique fondé sur une approche relevant de la géographie sociale et politique de l'environnement. Tout en considérant les opportunités nouvelles offertes par les initiatives de réensauvagement, il contribue à l'évaluation de leurs effets délétères ou imprévus, en particulier sur les espaces fragiles, qu'il s'agisse des marges européennes ou d'autres espaces vulnérables dans les Suds.