Voyage gourmand autour du monde

Åsa Gilland, Valerie Wilding

ActuaLitté
Un documentaire superbement illustré par Åsa Gilland pour faire découvrir aux enfants les spécialités culinaires de 20 pays. Les enfants de ce livre te parlent de leurs plats préférés et des traditions culinaires de leur pays, qui sont toutes très différentes. Tandis que l'un mange des tartines de pain grillé au petit-déjeuner, l'autre commence la journée avec des idli, des petites crêpes à base de lentilles noires et de riz. Et si un enfant aime goûter d'une savoureuse empanada, un autre pourrait apprécier des gâteaux de poisson après sa journée ! Certains des plats présentés font partie de la tradition d'un pays depuis des centaines d'années, tandis que d'autres sont apparus récemment sur les tables. Et tu reconnaîtras de nombreux ingrédients, mais peut-être cuisinés d'une manière que tu n'as jamais vue auparavant. De l'Australie au Brésil, de la Thaïlande aux Etats-Unis, découvre les traditions culinaires et la culture des peuples du monde entier. Alors, prends ta fourchette, tes baguettes et bon appétit !

Åsa Gilland, Valerie Wilding
Kimane

Åsa Gilland, Valerie Wilding

Kimane

Pays du monde

Voyage gourmand autour du monde

Åsa Gilland, Valerie Wilding

Paru le 25/09/2025

48 pages

Kimane

14,95 €

9782383223894
