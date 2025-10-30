De Socrate à Charlie Hebdo, entrez dans les coulisses des plus grands procès de l'Histoire ! Savez-vous qu'au Moyen Age on faisait des procès aux animaux ? Et qu'on a exhumé un pape pour le juger ? Que le Roi-Soleil a été impliqué dans une affaire d'empoisonneuses ? Que Victor Hugo s'est inspiré d'un condamné à mort pour créer Jean Valjean ? Que Landru a déposé le premier prototype de cyclomoteur ? Et que Colette était chroniqueuse à son procès ? Que Joseph Kessel l'était à celui du maréchal Pétain ? Ou que l'affaire Pierre Goldman a inspiré des chansons à son frère Jean-Jacques ? L'avocate au barreau de Paris Jane Salmon-Fabiani et Philippe Bercovici vous invitent à découvrir les secrets des tribunaux. Du Moyen Age, où la religion est omniprésente à travers le procès des Templiers ou de Jeanne d'Arc, au XVII siècle, avec Nicolas Fouquet ou Voltaire et l'affaire Calas. De la Terreur, où le gouvernement révolutionnaire aiguise les guillotines pour Olympe de Gouges, Charlotte Corday et Danton, au XIX siècle, entre Napoléon, le duc d'Enghien, Louise Michel, ou encore Ravachol... et bien sûr l'affaire Dreyfus, découvrez ces procès qui ont fait basculer l'Histoire (et les fondements du droit). Mais L'Incroyable Histoire des grands procès, c'est aussi la face la plus sombre de notre Histoire moderne avec Mata Hari, Robert Brasillach et le maréchal Pétain... Au XX siècle, la presse et l'opinion publique s'emparent de tous les procès, non seulement criminels, mais aussi de société : le procès de Bobigny et la plaidoirie inoubliable de maître Gisèle Halimi, préambule à la loi Veil dépénalisant le recours à l'IVG, le procès de Patrick Henry conduisant à l'abolition de la peine de mort, portée par son avocat maître Robert Badinter, jusqu'au procès des caricaturistes de Charlie Hebdo, qui porte en lui l'essence du débat sur liberté d'expression...