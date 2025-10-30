Inscription
#Beaux livres

Inclassable

Thierry Weber, Weynbergh Denis Van

Après 117 jours sur les mers les plus hostiles du globe, Denis Van Weynbergh est devenu le premier Belge à boucler le Vendée Globe, surnommé L'Everest des mers. Même hors délai pour quelques heures, il fut accueilli comme un héros lors de la remontée du chenal des Sables-d'Olonne, sous les vivats d'une foule acquise à sa cause. Avec un budget dérisoire et une équipe de bénévoles dévouée à l'extrême, il a réalisé son rêve en bouclant la boucle. Denis Van Weynbergh est le seul Belge de l'histoire à avoir terminé la fameuse course du Vendée Globe. De la découverte de la voile en famille au Vendée Globe, en passant par les différentes classes de la course au large, Denis a franchi toutes les étapes au prix de nombreux sacrifices, dont sa carrière professionnelle, dormant pendant près de deux ans dans son bateau, faute de moyens financiers. Il n'a par ailleurs pas hésité à bousculer les dogmes pour s'immiscer dans la cour des grands, aux côtés des marins les plus célèbres de la planète océanique. Du côté de la cité vendéenne, personne ne s'était trompé en lui réservant, sur le podium, une ovation digne d'un vainqueur, comme le fit le public belge sur une Grand-Place de Bruxelles noire de monde. Ecrit en collaboration avec Thierry Weber, journaliste spécialiste de la voile à la DH/Les Sport depuis 1989.

Chez Chronica

Récits de mer

Paru le 30/10/2025

180 pages

19,99 €

9782931115619
