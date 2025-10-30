Inscription
#Album jeunesse

Va chercher ta soeur

Jean-Baptiste Drouot

Avec ce troisième opus où notre trio d'aventuriers tombe dans des trous sans fin, rencontre des crocodiles sans merci, un scorpion et un ver de terre géants, Jean-Baptiste Drouot vient boucler avec brio une série haute en péripéties et en rebondissements. Et tout ça pour un foutu pain... ! Pas de chance ! Le valeureux Graham a pris trop de temps pour aller chercher le pain tant attendu. Il doit maintenant trouver sa soeur Sarah, à qui sa mère avait finalement confié la mission du pain, et qui n'en est toujours pas revenue. Rapidement, Graham la retrouve, mais avant de rentrer, il vaut mieux passer à la boulangerie ! Et c'est là que l'épopée dégringole à nouveau ! Cette fois, pourtant, ce n'est pas à Graham et à sa petite soeur qu'arrivent la foule d'aventures... quoique ! En 2023, Va chercher le pain a été sélectionné pour le prix des P'tits bouquineurs de Rochefort et Papi est un gros menteur ! a été finaliste pour le prix IBBY Belgique Francophone.

Par Jean-Baptiste Drouot
Chez Les 400 coups

|

Auteur

Jean-Baptiste Drouot

Editeur

Les 400 coups

Genre

Autres éditeurs (P à T)

Va chercher ta soeur

Jean-Baptiste Drouot

Paru le 30/10/2025

56 pages

Les 400 coups

15,00 €

9782898153037
