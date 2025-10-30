Va chercher ta soeur

Avec ce troisième opus où notre trio d'aventuriers tombe dans des trous sans fin, rencontre des crocodiles sans merci, un scorpion et un ver de terre géants, Jean-Baptiste Drouot vient boucler avec brio une série haute en péripéties et en rebondissements. Et tout ça pour un foutu pain... ! Pas de chance ! Le valeureux Graham a pris trop de temps pour aller chercher le pain tant attendu. Il doit maintenant trouver sa soeur Sarah, à qui sa mère avait finalement confié la mission du pain, et qui n'en est toujours pas revenue. Rapidement, Graham la retrouve, mais avant de rentrer, il vaut mieux passer à la boulangerie ! Et c'est là que l'épopée dégringole à nouveau ! Cette fois, pourtant, ce n'est pas à Graham et à sa petite soeur qu'arrivent la foule d'aventures... quoique ! En 2023, Va chercher le pain a été sélectionné pour le prix des P'tits bouquineurs de Rochefort et Papi est un gros menteur ! a été finaliste pour le prix IBBY Belgique Francophone.