Forlorn Hope, les derniers samouraïs Tome 1

Les samouraïs se révoltent ! Takuma Isurugi, un policier de l'ère Meiji, protège la vie des citoyens. Bien qu'il se dévoue à son devoir dans cette nouvelle époque, son coeur reste hanté par Mogami Reijirô, qu'il avait rencontré sur le champ de bataille à la fin du shogunat. Incapable d'oublier les tumultes de lancienne ère ni sa fascination pour les sabres, Takuma, poussé par ses retrouvailles avec Reijirô, se lance de nouveau dans des affrontements mortels, en tant que membre de la "brigade des sabres". Une fresque épique ouvrant la voie à l'ère Meiji à coups de sabre !!!