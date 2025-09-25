Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Manga

Forlorn Hope, les derniers samouraïs Tome 1

Keisuke Ide, Sameotoko Takumi

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Les samouraïs se révoltent ! Takuma Isurugi, un policier de l'ère Meiji, protège la vie des citoyens. Bien qu'il se dévoue à son devoir dans cette nouvelle époque, son coeur reste hanté par Mogami Reijirô, qu'il avait rencontré sur le champ de bataille à la fin du shogunat. Incapable d'oublier les tumultes de lancienne ère ni sa fascination pour les sabres, Takuma, poussé par ses retrouvailles avec Reijirô, se lance de nouveau dans des affrontements mortels, en tant que membre de la "brigade des sabres". Une fresque épique ouvrant la voie à l'ère Meiji à coups de sabre !!!

Par Keisuke Ide, Sameotoko Takumi
Chez Editions Komikku

|

Auteur

Keisuke Ide, Sameotoko Takumi

Editeur

Editions Komikku

Genre

Seinen/Homme

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Forlorn Hope, les derniers samouraïs Tome 1 par Keisuke Ide, Sameotoko Takumi

Commenter ce livre

 

Forlorn Hope, les derniers samouraïs Tome 1

Keisuke Ide, Sameotoko Takumi

Paru le 25/09/2025

274 pages

Editions Komikku

8,99 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782372879156
9782372879156
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

"Ce n’est pas qu’on n’aime pas Carrère ou Mauvignier, c’est qu’ils n’ont pas besoin de nous" Je voulais vivre, élu plus beau titre de l'année 2025 Demon Slayer : au moins une bonne raison de ne pas se précipiter "Ce n'est pas de la science-fiction, c'est de la littérature" : le choc du roman de Mathieu Belezi
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.