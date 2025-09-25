The Ancient Magus Bride Tome 22

Découvrez un nouveau monde fantasy riche en pouvoirs, créatures et yôsei. Un manga succès qui a ensorcelé le Japon et prend brillament la relève de "Black Butler" et "Pandora Hearts". Adapté en animé ! La nouvelle année commence et Chisé et Elias sont invités à enquêter sur le dragon rouge en compagnie des jumeaux et de Lindsay, un des chefs de clan des "sept boucliers". Bien qu'ils hésitent au début, ils finissent par accepter et commencent les préparatifs pour retourner au collège. Au même moment, la mère de Violette et Jasmine, Hilda Saint-George, se rend au territoire des dragons et implore Lindel de la suivre en Grande-Bretagne...