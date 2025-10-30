Inscription
#Beaux livres

Henri Copponex, architecte naval

Carinne Bertola

ActuaLitté
Henri Copponex est sans doute la figure la plus marquante de l'architecture navale suisse du XXe siècle. Né en 1907 à Genève, ingénieur diplômé de l'Ecole polytechnique de Zurich, il fut médaillé olympique en voile et premier barreur du Léman à remporter le célèbre Bol d'or. C'est surtout grâce à son talent de concepteur qu'il va marquer l'histoire, en imaginant des voiliers mythiques et renommés dans le monde entier. Entre 1935 et 2023, 450 bateaux sont construits selon ses plans. Parmi eux, 323 monotypes - des voiliers produits en série et rigoureusement identiques permettant de comparer équitablement les qualités de leurs barreurs. Ces bateaux ont eu une grande influence sur la popularisation de la voile et ils ont favorisé une culture du yachting spécifique aux lacs. Moucheron, Espadon, Paladin et surtout Lacustre - le grand succès de l'architecte naval avec 276 unités lancées - sillonnent des lacs de Suisse, d'Allemagne et d'Autriche. Par leur excellence et leur renommée internationale, ces voiliers sont un patrimoine à préserver. Ce livre nous invite à découvrir cette aventure humaine et nautique unique, entre passion, innovation et tradition.

Par Carinne Bertola
Chez PPUR Presses Polytechniques

|

Auteur

Carinne Bertola

Editeur

PPUR Presses Polytechniques

Genre

Bâteaux

Henri Copponex, architecte naval

Carinne Bertola

Paru le 13/11/2025

PPUR Presses Polytechniques

29,00 €

ActuaLitté
9782889157198
