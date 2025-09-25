Faraway Paladin Tome 14

Percez les mystères d'un monde où les mots de la création renferment les secrets de la magie ! Will parvient à terrasser le dragon maléfique d'un coup d'épée magistral. En échange de son retour à la vie, "l'essence draconique" se retrouve gravée dans sa chair, lui conférant un pouvoir terrible. Le dieu de l'immortalité, Stagnate, qui l'a sauvé in extremis, l'avertit sur le danger que représente ce nouveau pouvoir et lui fait une confession inattendue. Alors que la paix semble enfin s'installer, l'histoire, elle, est en réalité loin d'être terminée. C'est maintenant un géant paraissant invincible qui se dresse face à notre héros. Devant cette nouvelle menace, Will doit reprendre les armes !