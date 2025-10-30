Né en Chine, le Mahjong est un jeu dont l'origine remonte à la tradition des cartes à jouer chinoises. Il connaît aujourd'hui en France et en Europe un succès croissant. Le Mahjong comporte 144 dominos ou "tuiles" qui se répartissent entre trois séries (Cercles, Bambous et Caractères), des Vents et des Dragons, et des Honneurs extrêmes (Fleurs et Saisons). Il s'agit d'utiliser toutes ses tuiles pour faire "Mahjong" , c'est-à-dire de réunir dans sa main plusieurs combinaisons admises. Pour tous ceux qui veulent s'initier à ce jeu passionnant, voici le livre de base indispensable décrivant le matériel, le déroulement d'une partie, le décompte des points et les diverses variantes pour faire Mahjong. Une méthode progressive permet de s'initier en utilisant une "base simple" , puis de passer à la base complète pour pimenter un peu le jeu et enfin de s'essayer aux grands jeux "magiques" pratiqués par les joueurs expérimentés.