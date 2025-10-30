Retrouve Nick, Judy et tous les héros de Zootopie 2, le nouveau film d'animation tant attendu des studios Disney, dans ce super livre de coloriage ! Les agents de police Judy Hopps et Nick Wilde doivent suivre la piste sinueuse d'un mystérieux reptile qui arrive à Zootopie et met la métropole des mammifères sens dessus dessous. Pour résoudre l'affaire, Judy et Nick doivent se rendre sous couverture dans des quartiers inconnus de la ville. Cette mission va mettre à l'épreuve leur relation personnelle et professionnelle comme jamais auparavant. Les enfants seront enchantés de retrouver les personnages du film dans un chouette livre de coloriage de 32 pages à tout petit prix !