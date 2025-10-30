Inscription
#Imaginaire

Le Royaume des Ombres

Fabien Olicard

ActuaLitté
Transcendez la mort avec l'extension de la Saga de Dagda ! 15 résurrections possibles ! Cette extension est compatible avec tous les tomes de La Saga de Dagda à partir du deuxième volume. Vous êtes mort. Mais votre quête ne s'arrête pas là. Bienvenue dans le Royaume des Ombres, le Sidh où errent les âmes. Dans cette lande de cendres et de poussière grise, où le temps n'a plus de prise, VOUS devez retrouver l'une des légendaires Gouttes de Temps dispersées par Dagda. Quinze chances de revenir à la vie vous attendent... si vous parvenez à les saisir. Attention : entrer dans ce royaume est aisé, en sortir est une tout autre histoire... Munissez-vous d'un dé, d'un crayon, et pénétrez dans l'ombre.

Par Fabien Olicard
Chez First

|

Auteur

Fabien Olicard

Editeur

First

Genre

Fantasy

Le Royaume des Ombres

Fabien Olicard

Paru le 30/10/2025

192 pages

First

13,95 €

ActuaLitté
9782412103845
