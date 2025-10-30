Transcendez la mort avec l'extension de la Saga de Dagda ! 15 résurrections possibles ! Cette extension est compatible avec tous les tomes de La Saga de Dagda à partir du deuxième volume. Vous êtes mort. Mais votre quête ne s'arrête pas là. Bienvenue dans le Royaume des Ombres, le Sidh où errent les âmes. Dans cette lande de cendres et de poussière grise, où le temps n'a plus de prise, VOUS devez retrouver l'une des légendaires Gouttes de Temps dispersées par Dagda. Quinze chances de revenir à la vie vous attendent... si vous parvenez à les saisir. Attention : entrer dans ce royaume est aisé, en sortir est une tout autre histoire... Munissez-vous d'un dé, d'un crayon, et pénétrez dans l'ombre.