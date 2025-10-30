Inscription
#Imaginaire

Un passé englouti Tome 1

Michelle Charrier, Ava Reid

" Les Cents Fonds sont le genre d'endroit d'où les jeunes filles s'échappent, pas où elles s'enfuient. " Seule la mer est notre ennemie. Effy Sayre a toujours cru aux légendes du Petit Peuple. Hantée depuis son enfance par des visions du roi des fées, elle ne trouve de réconfort que dans les pages d'Angharad, l'épopée d'Emrys Myrddin, son auteur préféré. Le livre en lambeaux est tout ce qui lui permet de survivre à ses études d'architecture. Aussi, lorsqu'elle remporte un concours pour restaurer le manoir du défunt Myrddin, elle est persuadée que c'est un signe du destin. Domaine décrépit sur le point de s'effondrer dans une mer affamée, le Manoir d'Hiraeth est un lieu perché à la frontière entre les mondes, peuplé d'êtres mystérieux. Parmi eux se trouve Preston Héloury, jeune étudiant en littérature, bien déterminé à prouver que Myrddin est un imposteur. Enquêtant sur l'héritage de l'écrivain, les deux étudiants découvriront peu à peu que des forces obscures conspirent contre e ux, et que la vérité pourrait les mener à la ruine.

Par Michelle Charrier, Ava Reid
Chez PAL

|

Auteur

Michelle Charrier, Ava Reid

Editeur

PAL

Genre

Fantasy

Un passé englouti Tome 1

Ava Reid trad. Michelle Charrier

Paru le 30/10/2025

376 pages

PAL

7,80 €

9782385651046
