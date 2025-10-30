Les bateaux

Un livre superbement illustré sur l'histoire navale de notre monde et ses bateaux, navires et sous-marins les plus emblématiques. "Embarque pour un fabuleux voyage à travers l'histoire navale de notre monde ! Des navires de guerre de la Grèce antique aux superpétroliers d'aujourd'hui, découvre l'évolution fascinante des bateaux à travers les siècles. Fais la rencontre des inventeurs ingénieux qui les ont conçus, des explorateurs intrépides qui les ont exploités et admire un éventail des navires les plus emblématiques de l'Histoire, du drakkar viking au RMS Titanic. Superbement illustré par Dieter Braun, ce livre est incontournable pour tous les passionnés du monde maritime. Alors, lève l'ancre et prépare-toi à voguer sur les flots ! "