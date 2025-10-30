Inscription
La solution finale

David Cesarani, Simon Duran, Tal Bruttmann

Après des décennies de recherche, l'historien anglais David Cesarani (1956-2015) a réévalué l'histoire de la Shoah en démontrant que l'extermination des Juifs par Hitler n'était ni planifiée ni inévitable. Ouvrage d'une autorité manifeste, cette synthèse profondément bouleversante est traduite pour la première fois en français. La Shoah n'a jamais été aussi commémorée, mais notre compréhension des événements qui ont mené au génocide a rarement été remise en question. Dans cette synthèse complète sur l'histoire de la persécution et de l'extermination des Juifs, l'historien britannique David Cesarani montre que la " solution finale " n'était ni planifiée par Hitler ni inévitable, mais résulte au contraire d'une série de décisions improvisées et souvent chaotiques, dictées par la guerre et la radicalisation progressive du régime nazi. A l'inverse de la plupart des ouvrages sur cette période, qui s'arrêtent en 1945, l'historien étend son analyse jusqu'en 1949, éclairant le sort des survivants dans les camps de personnes déplacées, les difficultés de la réinstallation et de l'émigration, et la constitution de la mémoire de la Shoah dans l'immédiat après-guerre. Dans une remarquable préface à la présente édition, Tal Bruttmann trace le portrait en forme d'hommage d'un des plus grands spécialistes de l'histoire contemporaine des Juifs et décrit la méthode scientifique avec laquelle Cesarani déconstruit les lieux communs du savoir historique sur un sujet dont de nombreux aspects restent encore méconnus. La traduction inédite de La Solution finale offre au public français une oeuvre qui renouvelle, par son approche et par l'étendue de ses sources, notre connaissance d'une des plus terribles tragédies du XXe siècle. Un ouvrage convaincant et profondément troublant.

Par David Cesarani, Simon Duran, Tal Bruttmann
Chez Bouquins (Editions)

|

Auteur

David Cesarani, Simon Duran, Tal Bruttmann

Editeur

Bouquins (Editions)

Genre

SHOAH,PERSECUTIONS ANTISEMITES

La solution finale

David Cesarani trad. Simon Duran

Paru le 30/10/2025

1241 pages

Bouquins (Editions)

40,00 €

9782382924310
