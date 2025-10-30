Inscription
#Essais

Expériences d'une (in)justice ordinaire

Charlotte Thominette

ActuaLitté
A travers ces brèves de garde à vue et d'audience, Charlotte Thominette, avocate au Barreau de Paris, donne à voir l'injustice qui s'immisce dans les procédures judiciaires et administratives aujourd'hui en France. Elle ne dénonce pas de grandes erreurs judiciaires mais les injustices ordinaires que l'avocat rencontre dans le tout-venant du droit pénal et du droit des étrangers et qui peuvent, par leurs conséquences désastreuses, bouleverser les vies de ceux qu'il défend. Retranscription sans fard de la réalité, ces chroniques sont des instantanés de l'expérience personnelle d'une avocate. Nécessairement subjectives, elles n'ont pas vocation à refléter une vision consensuelle des systèmes judiciaire et administratif. En dévoilant les rouages de ces institutions, Charlotte Thominette souhaite donner des clefs de compréhension et de réflexion au citoyen qui s'intéresse à la justice de son pays, tordre le cou à certaines idées reçues, sans les remplacer par d'autres.

Par Charlotte Thominette
Chez Editions Dialogues

|

Auteur

Charlotte Thominette

Editeur

Editions Dialogues

Genre

Avocats

ActuaLitté
9782369451037
© Notice établie par ORB
