Crochetez-vous !

Nathalie Amiel

Après avoir lancé sa boutique en ligne de crochet et de patrons, Nathalie pour faire face à des demandes importantes de parents, de grands-parents et d'amis qui ne trouvaient nulle part ailleurs des poupées uniques et différentes d'une telle singularité a fabriqué au cours des sept dernières années, des milliers de ces précieuses poupées ; elles ont voyagé dans le monde entier pour atteindre leur destination et combler leurs nouveaux amis d'amour et de câlins. Lorsque Sarah Callard m'a demandé d'écrire un livre de patrons pour partager mes connaissances sur la façon de confectionner des poupées différentes et spéciales, j'ai su que sa démarche allait révolutionner le monde de la création. Désormais, vous pourrez vous aussi partager vos précieuses réalisations avec vos proches et, croyez-moi, il n'y a rien de mieux !

Par Nathalie Amiel
Chez Neva Editions

Auteur

Nathalie Amiel

Editeur

Neva Editions

Genre

Couture, tricot

Crochetez-vous !

Nathalie Amiel

Paru le 25/09/2025

Neva Editions

24,90 €

9782350553177
