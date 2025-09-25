Le judaïsme à l'épreuve de la violence

Reprenant un texte publié en 2018 dans un ouvrage collectif consacré à la violence dans les trois monothéismes, le rabbin David Meyer propose aujourd'hui une édition révisée et augmentée à la lumière des événements tragiques survenus depuis le 7 octobre 2023. A travers dix questions posées par un agnostique, Jean-Pierre Castel, il poursuit une réflexion sur les liens complexes entre texte, histoire et violence, avec l'exigence du questionnement talmudique où aucun énoncé, fût-il canonique, n'échappe à l'épreuve du réel. Refusant l'enfermement dogmatique, il interroge la tradition rabbinique dans ce contexte particulièrement douloureux. Peut-on encore penser théologiquement quand l'histoire vacille, sans trahir ni la lucidité, ni la fidélité à une tradition ? Un livre qui engage, sans se dérober, le judaïsme contemporain dans l'examen critique de ses propres fondements, à l'heure où le traumatisme du 7 octobre contraint Israël à une redéfinition douloureuse de ses repères théologiques et politiques.