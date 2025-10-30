Mes chansons à l'infini

Le livre sonore unique avec sa recharge USB-C pour une écoute à l'infini ! Avec ses douze puces sonores de 30 secondes , ce livre est unique. En effet, c'est grâce à un cable USB-C qu'il se recharge, sans piles pour écouter " à l'infini " douze chansons de notre répertoire : " C'est Gugusse " ; " Le rock & roll des gallinacés " ; " Si tu as de la joie au coeur " ; " Un éléphant qui se balançait " ; " Bonjour ma cousine " Les crocodiles " ; " La famille tortue " ; " La ronde des légumes " ; " Mon âne " ; Une araignée sur le plancher " ; " Dans la ferme de Mathurin " ; " The wheels on the bus Des illustrations pleines de charme de Nathalie Choux accompagnent ce grand livre musical sans piles ! Plus de piles ! Rechargeable grâce au port USB-C. 4 heures d'écoute pour 1 heure de chargement ! (câble non fourni) 12 chansons de 30 secondes ! Un livre écologique et durable !