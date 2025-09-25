Inscription
Nouvelles des bords et récits d’ailleurs

Stan Ayangma

Dans ce recueil de nouvelles, les pratiques locales s'entrechoquent avec les normes administratives rigides d'une vieille colonie imaginaire, et dessinent des tableaux aussi absurdes que savoureux, révélant avec humour les tensions permanentes entre modernité et traditions dans des contextes aussi variés qu'inattendus. Le regard du géographe irrigue ces pages d'un réalisme ancré dans des territoires précis, mais toujours traversés par une portée universelle. Si chaque nouvelle apporte sa touche singulière, toutes s'articulent autour d'un fil conducteur : L'humain, qui confronté à l'inattendu ou à l'absurde, oscille entre dérision et résilience ; et en arrière-plan une humanité contradictoire, tiraillée entre des règles imposées et le bouillonnement désordonné de la vie.

Par Stan Ayangma
Chez Editions L'Harmattan

Auteur

Stan Ayangma

Editeur

Editions L'Harmattan

Genre

Contes et nouvelles

Nouvelles des bords et récits d’ailleurs

Stan Ayangma

Paru le 25/09/2025

106 pages

Editions L'Harmattan

13,00 €

9782336545615
