Un guide indispensable pour mieux comprendre l'Espagne et le modèle espagnol. Cet ouvrage bilingue aborde les principaux aspects de la civilisation espagnole : fondements géographiques et historiques, constitution, partis politiques, économie, population, éducation, santé, médias, etc. Il est conçu pour répondre de façon précise et exhaustive aux questions d'histoire et d'actualité que se posent les étudiants en licence et master LLCER et LEA, aux élèves en classes préparatoires, ainsi qu'aux candidats aux concours de l'enseignement. Ils y trouveront : 6 grands chapitres thématiques bilingues, de nombreux QR codes - renvoyant à des cartes, des vidéos, des documentaires, des podcasts, des illustrations, etc. -, ainsi qu'un index. Virginie Robleda Sudre est maîtresse de conférences en civilisation espagnole contemporaine à l'université Jean Moulin - Lyon 3.