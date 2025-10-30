Dictionnaire mondial de l'espionnage

Les plus grandes affaires des services secrets du XXème siècle, passées au crible par leur meilleur spécialiste. Comment une opération des services secrets devient-elle une " grande affaire " ? Comment des interventions, par nature confidentielles, souvent risquées, parviennent-elles à modifier les rapports de forces entre les Etats comme à l'intérieur de ceux-ci, jusqu'à infléchir le cours de la grande Histoire ? Ces opérations d'envergure appellent un récit haut en couleurs. De la jeunesse des services soviétiques, promoteurs de la dezinformatsia et déjà passés maîtres, sous Staline, de l'espionnage industriel, aux derniers feux de la guerre froide, l'auteur fait revivre tous les épisodes clé de l'espionnage au XXe siècle ; leurs enjeux, leurs décors, leurs acteurs, leur époque. Rien n'est mis de côté : les intox anglaises couvrant avec succès le débarquement allié en Normandie ; la bataille secrète de quatre décennies à Berlin, épicentre de la guerre froide ; la crise des missiles de Cuba ; les infiltrations soviétiques en France ; le front afghan ; l'affaire Farewell ; les contre-attaques occidentales ; les " taupes " russes au sein de la CIA ou du FBI... Un livre qui captive autant par ses portraits et ses récits que par ses mises en perspective. Plus qu'un livre d'aventures : un récit vrai qui se lit comme un roman policier.