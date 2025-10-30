Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Essais

Dictionnaire mondial de l'espionnage

Rémi Kauffer

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Les plus grandes affaires des services secrets du XXème siècle, passées au crible par leur meilleur spécialiste. Comment une opération des services secrets devient-elle une " grande affaire " ? Comment des interventions, par nature confidentielles, souvent risquées, parviennent-elles à modifier les rapports de forces entre les Etats comme à l'intérieur de ceux-ci, jusqu'à infléchir le cours de la grande Histoire ? Ces opérations d'envergure appellent un récit haut en couleurs. De la jeunesse des services soviétiques, promoteurs de la dezinformatsia et déjà passés maîtres, sous Staline, de l'espionnage industriel, aux derniers feux de la guerre froide, l'auteur fait revivre tous les épisodes clé de l'espionnage au XXe siècle ; leurs enjeux, leurs décors, leurs acteurs, leur époque. Rien n'est mis de côté : les intox anglaises couvrant avec succès le débarquement allié en Normandie ; la bataille secrète de quatre décennies à Berlin, épicentre de la guerre froide ; la crise des missiles de Cuba ; les infiltrations soviétiques en France ; le front afghan ; l'affaire Farewell ; les contre-attaques occidentales ; les " taupes " russes au sein de la CIA ou du FBI... Un livre qui captive autant par ses portraits et ses récits que par ses mises en perspective. Plus qu'un livre d'aventures : un récit vrai qui se lit comme un roman policier.

Par Rémi Kauffer
Chez Librairie Académique Perrin

|

Auteur

Rémi Kauffer

Editeur

Librairie Académique Perrin

Genre

Espionnage

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Dictionnaire mondial de l'espionnage par Rémi Kauffer

Commenter ce livre

 

Dictionnaire mondial de l'espionnage

Rémi Kauffer

Paru le 30/10/2025

473 pages

Librairie Académique Perrin

27,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782262104009
9782262104009
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

15-17 ans : la région Île-de-France offre 100 € à dépenser en librairie indépendante Les finalistes du Grand Prix de l'Académie Française 2025, exit Carrère Les finalistes du Prix Femina 2025 sont connus “Hors garantie”, Stephen King s’interroge sur son avenir d’écrivain
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.