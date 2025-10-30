Epreuve de leçon Français

Découvrez la nouvelle édition de l'ouvrage de Français - Epreuve de leçon M2 - Oral 2026-2027 - pour préparer et réussir le Concours de Professeur des Ecoles (CRPE). Conforme au programme 2025. Descriptif Cet ouvrage correspond à l'épreuve de leçon de français - Concours M2 : - Une première partie " formative " : cadre de l'épreuve, méthodologie, cadre notionnel et didactique - Une série de " leçons " type concours et leurs corrigés reprenant la structure et l'esprit des programmes de l'école primaire (cycles 1, 2 et 3). Les + de l'ouvrage - Sujets 2025 intégrés. - Un ouvrage de formation et de préparation : lecture active via des commentaires en marge des corrigés pour expliquer les choix pédagogiques et didactiques des corrigés. - Ouvrage bi-média avec des ressources gratuites en ligne complémentaires au papier : approfondissements de notion pédagogiques et didactiques (ex : modèle de fiche de préparation, structure de séquence...).