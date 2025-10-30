Inscription
#Essais

Voyages au pays des maths

Denis Van Waerebeke, Damien Pelletier

ActuaLitté
Le pays des maths vaut le détour, même si ses abords semblent difficiles d'accès... On y parle une langue bizarre, pleine d'axiomes, de plans complexes et de nombres transfinis. On y trouve aussi des paysages épiques, des idées vertigineuses et même des choses utiles ! A la manière d'un grand voyage en seize étapes, explorez de manière ludique et captivante les grands concepts des mathématiques. Visite inédite et guidée dans les dimensions infinies et les recoins pittoresques de ce drôle de pays.

Par Denis Van Waerebeke, Damien Pelletier
Chez Editions Gallimard

|

Auteur

Denis Van Waerebeke, Damien Pelletier

Editeur

Editions Gallimard

Genre

Histoire des mathématiques

Voyages au pays des maths

Denis Van Waerebeke, Damien Pelletier

Paru le 30/10/2025

286 pages

Editions Gallimard

35,00 €

ActuaLitté
9782073119391
