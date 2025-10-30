Voyages au pays des maths

Le pays des maths vaut le détour, même si ses abords semblent difficiles d'accès... On y parle une langue bizarre, pleine d'axiomes, de plans complexes et de nombres transfinis. On y trouve aussi des paysages épiques, des idées vertigineuses et même des choses utiles ! A la manière d'un grand voyage en seize étapes, explorez de manière ludique et captivante les grands concepts des mathématiques. Visite inédite et guidée dans les dimensions infinies et les recoins pittoresques de ce drôle de pays.