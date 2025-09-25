Régulation médicale des appels de santé

Nombreux sont les défis liés à l'organisation des soins d'urgence. Le centre 15 est un acteur clé pour garantir une réponse adéquate, via le SAMU ou via le service d'accès aux soins (SAS) que cela soit pour les soins urgents ou les soins non programmés. La régulation des appels de santé vise à évaluer et orienter les patients afin d'offrir la prise en charge la plus appropriée. Son rôle est de s'assurer que chaque appel soit traité avec rapidité, rigueur et expertise, tout en optimisant l'utilisation des ressources disponibles. La régulation des appels de santé est longtemps restée absente des ouvrages de la SFMU, alors qu'elle est l'un des piliers du système de soins, notamment des structures de médecine d'urgence. Ses fonctions étant désormais étendues en France avec le SAS, il était indispensable de répondre à la demande des professionnels impliqués, qu'ils soient en poste ou en formation, afin qu'ils disposent d'une ressource de référence sur ces activités. Grâce à une analyse moderne des processus, outils et enjeux de la régulation, les auteurs offrent une meilleure compréhension de sa complexité et apportent des informations essentielles sur : le fonctionnement et les métiers de la régulation ; la qualité et la gestion des risques ; la formation à la régulation médicale ; son organisation et ses moyens techniques, y compris les plus modernes ; les aspects spécifiques de la régulation par motifs de recours et filières ; les perspectives de cette mission cruciale. Cet ouvrage, fruit d'un travail collectif, vise à contribuer à la réflexion sur les pratiques actuelles et futures de la régulation médicale, en favorisant la collaboration entre les différents professionnels. Il est une invitation à repenser la manière dont nous assurons l'accès aux soins d'urgence. Il s'adresse aux personnels (assistants de régulation médicale notamment, ambulanciers, infirmiers des SMUR), médecins urgentistes et internes qui souhaitent approfondir leurs connaissances et améliorer leurs pratiques, mais aussi à celles et ceux qui s'intéressent à l'évolution de la fonction de la régulation des appels et demandes de soins dans le système de santé.