Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Essais

Rire avec Michon

Agnès Castiglione, Denis Labouret, François Berquin

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Ce troisième numéro des Cahiers Pierre Michon se propose d'interroger la puissance de l'humour et tous les degrés du comique dans l'oeuvre de Michon. Il analyse, par exemple, la manière dont, sous le patronage de " Pierrot" , se met en place, dans les textes de l'auteur, y compris dans ses entretiens et ses lectures critiques, un "petit théâtre" où s'agitent toutes sortes de "rigolos" , marioles, pantins, marionnettes ou guignols. Il prend en compte, pour en analyser les procédés, les cibles et les effets, toutes les formes de comique, toutes les couleurs du rire - grotesque et burlesque, humour noir et autodérision, farce et ironie, satire et parodie, sens comique de la mise en scène et ressorts comiques de l'écriture... Il convoque aussi quelques figures tutélaires dont évidemment celle, cardinale, de Flaubert sous sa "grosse moustache de clown" , sans jamais oublier cependant que, selon Michon, le comble de l'humour, "l'humour sans fond" , "n'est pas de l'humour" . "Rire avec Michon" ne pouvait ignorer la part d'enfance, joueuse et enjouée, qui nous semble tellement active dans toute l'oeuvre de Michon. Le thème ici abordé nous invite donc à convoquer aussi son premier héros. C'est dans les textes de Pierre Michon, à l'orée de ce Cahier, que nous lirons deux beaux entretiens sur Tintin - le "récit enfant" - célébrant justement "le retour de cet enfant triomphant dans l'adulte" . Nous découvrirons aussi, dans les autres textes, toute une petite ménagerie de blattes pleureuses et de souris couineuses et rirons, avec Michon - dans une forme d'allégresse à la fois tendre et sinistre - des découvertes et déconvenues comiques de l'auteur, à la publication de son premier livre, Vies minuscules.

Par Agnès Castiglione, Denis Labouret, François Berquin
Chez PU Rennes

|

Auteur

Agnès Castiglione, Denis Labouret, François Berquin

Editeur

PU Rennes

Genre

Revues

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Rire avec Michon par Agnès Castiglione, Denis Labouret, François Berquin

Commenter ce livre

 

Rire avec Michon

Agnès Castiglione, Denis Labouret, François Berquin

Paru le 30/10/2025

PU Rennes

25,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791041305124
9791041305124
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

15-17 ans : la région Île-de-France offre 100 € à dépenser en librairie indépendante Les finalistes du Grand Prix de l'Académie Française 2025, exit Carrère Les finalistes du Prix Femina 2025 sont connus “Hors garantie”, Stephen King s’interroge sur son avenir d’écrivain
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.