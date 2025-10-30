Thief Liar Lady

Les secrets derrière les contes de fées... Et si Cendrillon était une usurpatrice ? Je ne suis pas celle que vous croyez. Ma métamorphose d'une pauvre orpheline en princesse qui a conquis le coeur du prince ne s'est pas déroulé comme vous le pensez. Nulle transformation de citrouilles en carrosse, nulle pantoufle de verre. Avec mes demi-soeurs, j'ai été formée pour être la plus maligne, la plus habile et la meilleure menteuse. On m'a appris à obtenir tout ce que je pourrais désirer dans ce monde, tout ce que les hommes ont toujours gardé pour eux : le pouvoir, la richesse et le prestige. Un tragique passé, quelques sortilèges, et je vivrais heureuse pour l'éternité. Malheureusement, l'histoire ne s'arrête pas là... Une réécriture du conte de Cendrillon pleine d'intrigues et d'inventivité, où Cendrillon fait voler en éclats les préjugés du conte, décide de construire son propre bonheur en prenant les rênes du pouvoir et ne laisse ni sa belle-mère, ni ses demi-soeurs, ni le prince entraver ce choix.