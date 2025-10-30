Nos prénoms bibliques

Il y a quelques années, j'eus l'idée de prendre le temps de créer dans mon atelier de belles calligraphies de prénoms. J'ai la grande chance d'être calligraphe hébraïque, or de nombreux prénoms en usage en France comme en Europe ont une origine hébraïque. Les Raphaël, Gabriel, Rachel, Michel, Thomas, Mathieu ignorent souvent que ces mots viennent de l'hébreu. A la manière de monsieur Jourdain qui faisait de la prose sans le savoir, ces locuteurs parlent hébreu sans le savoir ! Lors de certaines démonstrations de calligraphie, je distinguais plusieurs types de demandes. Il y avait ceux qui exigeaient sans hésiter de faire calligraphier leur prénom. Puis venaient les amoureux qui tenaient plus à voir le prénom du ou de la bien-aimée sur papier aquarelle que le leur. Comme si les monogrammes enluminés étaient autant de caresses promises. Ensuite, des parents arrivaient qui se moquaient de leur propre prénom pour demander celui de leurs chers enfants. Dans cet ouvrage, je n'ai pas voulu être exhaustif. Je n'ai pas créé une entrée pour tous les prénoms hébraïques connus. Ma méthodologie fut simple. J'ai consulté le site de l'INSEE qui délivre chaque année la fréquence des prénoms donnés en France. J'ai tiré de cette liste tous les prénoms d'origine hébraïque. Leur nombre étant suffisant pour être représentatif de cette imprégnation des deux cultures, j'ai étudié le calendrier catholique riche du nom de tous les saints encore vénérés. Ce fut une belle récolte. J'ai calligraphié près de soixante prénoms hébreux les plus en usage en France.