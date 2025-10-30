L'intelligence, cette capacité à connaître, comprendre, apprendre et s'adapter, est une caractéristique partagée par bon nombre d'organismes vivants. On parle alors d'intelligence naturelle. Mais aujourd'hui l'IA vient bouleverser la donne : certaines machines ont-elles ce don ? En réalité, il serait plus juste de parler DES intelligences tant leurs caractéristiques et leurs capacités sont diverses. S'appuyant sur un corpus de connaissances et d'informations complètement différentes, toutes les intelligences ont-elles toutefois un même mécanisme fondamental de raisonnement ? Existe-t-il une seule et unique Raison, un seul et unique art de tirer le meilleur parti possible des informations disponibles ? Et si oui, quelle est sa nature ? Ce livre propose une déambulation scientifique dans les multivers des intelligences naturelles et artificielles à la recherche de réponses. Comment les intelligences peuvent-elles percevoir, agir, apprendre ? Comment utilisent-elles le passé ou anticipent-elles l'avenir ? Comment trouvent-elles leur chemin dans l'espace qui les entoure ? Comment utilisent-elles les lois de la physique à leur avantage ? Comment certaines arrivent-elles à fuir, chasser, migrer, parler, lire, écrire ? Cet ouvrage permettra à tout lecteur, simplement curieux ou déjà familier avec ces concepts, de mieux comprendre les multiples formes que peuvent prendre les intelligences, et en particulier ce que peut ou ne peut pas faire une intelligence artificielle, en complément et sous le contrôle des humains.