Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Essais

Intelligences

Pierre Bessière

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
L'intelligence, cette capacité à connaître, comprendre, apprendre et s'adapter, est une caractéristique partagée par bon nombre d'organismes vivants. On parle alors d'intelligence naturelle. Mais aujourd'hui l'IA vient bouleverser la donne : certaines machines ont-elles ce don ? En réalité, il serait plus juste de parler DES intelligences tant leurs caractéristiques et leurs capacités sont diverses. S'appuyant sur un corpus de connaissances et d'informations complètement différentes, toutes les intelligences ont-elles toutefois un même mécanisme fondamental de raisonnement ? Existe-t-il une seule et unique Raison, un seul et unique art de tirer le meilleur parti possible des informations disponibles ? Et si oui, quelle est sa nature ? Ce livre propose une déambulation scientifique dans les multivers des intelligences naturelles et artificielles à la recherche de réponses. Comment les intelligences peuvent-elles percevoir, agir, apprendre ? Comment utilisent-elles le passé ou anticipent-elles l'avenir ? Comment trouvent-elles leur chemin dans l'espace qui les entoure ? Comment utilisent-elles les lois de la physique à leur avantage ? Comment certaines arrivent-elles à fuir, chasser, migrer, parler, lire, écrire ? Cet ouvrage permettra à tout lecteur, simplement curieux ou déjà familier avec ces concepts, de mieux comprendre les multiples formes que peuvent prendre les intelligences, et en particulier ce que peut ou ne peut pas faire une intelligence artificielle, en complément et sous le contrôle des humains.

Par Pierre Bessière
Chez EDP Sciences

|

Auteur

Pierre Bessière

Editeur

EDP Sciences

Genre

Epistémologie

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Intelligences par Pierre Bessière

Commenter ce livre

 

Intelligences

Pierre Bessière

Paru le 20/11/2025

240 pages

EDP Sciences

26,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782759838295
9782759838295
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

15-17 ans : la région Île-de-France offre 100 € à dépenser en librairie indépendante Les finalistes du Grand Prix de l'Académie Française 2025, exit Carrère Les finalistes du Prix Femina 2025 sont connus “Hors garantie”, Stephen King s’interroge sur son avenir d’écrivain
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.