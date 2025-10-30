Moi manager

Cet ouvrage présente de manière concrète et accessible les différents problèmes rencontrés par le manager avec leurs solutions et des conseils concrets. Sa présentation sous forme d'abécédaire leur facilite l'accès à l'information. A chaque mot-clé, les managers trouvent des réponses concrètes à leurs questions du quotidien et gagnent ainsi du temps. Son originalité : il s'intéresse à la fois aux droits du manager en tant que salarié (ex. clauses spécifiques de son contrat de travail : clause de non-concurrence, de mobilité, objectifs, sa responsabilité civile ou pénale) mais aussi aux devoirs du manager en tant que responsable d'équipe (ex. : délégation de pouvoirs, égalité de traitement, discipline). Un ouvrage indispensable à toute personne voulant des réponses synthétiques, claires et dans un langage à la portée d'un non-juriste, sur les droits et les devoirs d'un manager. A destination des chefs d'entreprise (TPE/PME), managers, services du personnel, RH, praticiens du droit du travail, syndicalistes, salariés et étudiants.