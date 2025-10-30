Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Essais

L'hypnose thérapeutique

Jean-Claude Espinosa

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
L'hypnose thérapeutique connaît un essor considérable depuis ces dernières décennies et ses effets positifs ne sont plus à démontrer pour traiter de nombreuses pathologies, telles que les douleurs ponctuelles ou chroniques, les états dépressifs, le burn-out, les addictions ou encore les phobies. Dans cet ouvrage, Jean-Claude Espinosa, spécialiste reconnu de l'hypnose ericksonienne, expose les concepts et les différents outils de la transe hypnotique (dissociation, suggestion, etc.) et montre comment le thérapeute peut surmonter les résistances des patients et les aider à gérer leurs émotions grâce au point neutre émotionnel. Très outillé, ce livre présente de nombreux exemples d'applications de l'hypnose pour traiter diverses pathologies, à travers des cas cliniques et des scripts d'hypnose. Spécialiste des contes et des métaphores, Jean-Claude Espinosa montre comment les utiliser pour dialoguer avec l'inconscient du patient et lui faire entrevoir des solutions qu'il n'avait pas imaginées. Le livre indispensable pour tous les thérapeutes curieux et passionnés par l'hypnose ericksonienne.

Par Jean-Claude Espinosa
Chez ESF Editeur

|

Auteur

Jean-Claude Espinosa

Editeur

ESF Editeur

Genre

Thérapies diverses

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur L'hypnose thérapeutique par Jean-Claude Espinosa

Commenter ce livre

 

L'hypnose thérapeutique

Jean-Claude Espinosa

Paru le 13/11/2025

280 pages

ESF Editeur

24,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782710148470
9782710148470
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

15-17 ans : la région Île-de-France offre 100 € à dépenser en librairie indépendante Les finalistes du Grand Prix de l'Académie Française 2025, exit Carrère Les finalistes du Prix Femina 2025 sont connus “Hors garantie”, Stephen King s’interroge sur son avenir d’écrivain
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.