L'hypnose thérapeutique connaît un essor considérable depuis ces dernières décennies et ses effets positifs ne sont plus à démontrer pour traiter de nombreuses pathologies, telles que les douleurs ponctuelles ou chroniques, les états dépressifs, le burn-out, les addictions ou encore les phobies. Dans cet ouvrage, Jean-Claude Espinosa, spécialiste reconnu de l'hypnose ericksonienne, expose les concepts et les différents outils de la transe hypnotique (dissociation, suggestion, etc.) et montre comment le thérapeute peut surmonter les résistances des patients et les aider à gérer leurs émotions grâce au point neutre émotionnel. Très outillé, ce livre présente de nombreux exemples d'applications de l'hypnose pour traiter diverses pathologies, à travers des cas cliniques et des scripts d'hypnose. Spécialiste des contes et des métaphores, Jean-Claude Espinosa montre comment les utiliser pour dialoguer avec l'inconscient du patient et lui faire entrevoir des solutions qu'il n'avait pas imaginées. Le livre indispensable pour tous les thérapeutes curieux et passionnés par l'hypnose ericksonienne.