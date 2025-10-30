Arménie, terre chrétienne hier et aujourd'hui

Depuis l'aube du ive siècle, avant même la conversion de l'Empire romain, l'Arménie est un pays chrétien, évangélisé par les apôtres et leurs successeurs et baptisé à l'initiative du premier roi chrétien de l'histoire. Figure de précurseur, elle témoigne de la plus haute antiquité du christianisme. Située au carrefour de l'Europe et de l'Asie, l'Arménie a connu tour à tour la gloire, la domination, la destruction et, de la Perse mazdéenne jusqu'aux persécutions des Arabes et des Ottomans, le martyre et la proclamation de la foi. Elle est un symbole fort de la fidélité au Christ et aux traditions reçues à travers les siècles. Ce livre raconte l'histoire du christianisme incarné dans la culture arménienne, depuis les origines païennes jusqu'aux graves troubles géopolitiques qui affectent l'Arménie moderne. Il évoque aussi la destinée de sa diaspora et le témoignage que les Arméniens portent dans le monde contemporain.