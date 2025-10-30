Inscription
#Essais

Arménie, terre chrétienne hier et aujourd'hui

René Leonian

ActuaLitté
Depuis l'aube du ive siècle, avant même la conversion de l'Empire romain, l'Arménie est un pays chrétien, évangélisé par les apôtres et leurs successeurs et baptisé à l'initiative du premier roi chrétien de l'histoire. Figure de précurseur, elle témoigne de la plus haute antiquité du christianisme. Située au carrefour de l'Europe et de l'Asie, l'Arménie a connu tour à tour la gloire, la domination, la destruction et, de la Perse mazdéenne jusqu'aux persécutions des Arabes et des Ottomans, le martyre et la proclamation de la foi. Elle est un symbole fort de la fidélité au Christ et aux traditions reçues à travers les siècles. Ce livre raconte l'histoire du christianisme incarné dans la culture arménienne, depuis les origines païennes jusqu'aux graves troubles géopolitiques qui affectent l'Arménie moderne. Il évoque aussi la destinée de sa diaspora et le témoignage que les Arméniens portent dans le monde contemporain.

Par René Leonian
Salvator

|

Auteur

René Leonian

Editeur

Salvator

Genre

Histoire de l'Eglise

Arménie, terre chrétienne hier et aujourd'hui

René Leonian

Paru le 30/10/2025

208 pages

Salvator

20,00 €

ActuaLitté
9782706729928
