Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Essais

La roue de l'année de la sorcière

Federica Vanini, Erica Brucoli, Cécile Breffort

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Découvrez à travers ce guide magnifiquement illustré les anciennes coutumes et fêtes célébrées au rythme de la nature. Un livre qui explique l'année à travers le regard d'une sorcière - avec des techniques de magie et en vivant pleinement la roue de l'année et ses huit fêtes : Samain, Yule, Imbolc, Ostara, Beltaine, Litha, Lugnasad, et Mabon. Le lecteur trouvera des explications sur les origines de chacune d'elles, ainsi que des conseils, des sortilèges, des préparations et rituels pour célébrer les saisons. Le livre propose également des auto-évaluations pour comprendre quelle partie de ces fêtes reflète le plus naturellement votre être et vos besoins.

Par Federica Vanini, Erica Brucoli, Cécile Breffort
Chez White Star

|

Auteur

Federica Vanini, Erica Brucoli, Cécile Breffort

Editeur

White Star

Genre

Sorcellerie

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur La roue de l'année de la sorcière par Federica Vanini, Erica Brucoli, Cécile Breffort

Commenter ce livre

 

La roue de l'année de la sorcière

Federica Vanini, Erica Brucoli trad. Cécile Breffort

Paru le 25/09/2025

160 pages

White Star

16,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9788832916195
9788832916195
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

"Ce n’est pas qu’on n’aime pas Carrère ou Mauvignier, c’est qu’ils n’ont pas besoin de nous" Je voulais vivre, élu plus beau titre de l'année 2025 Demon Slayer : au moins une bonne raison de ne pas se précipiter "Ce n'est pas de la science-fiction, c'est de la littérature" : le choc du roman de Mathieu Belezi
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.