La roue de l'année de la sorcière

Découvrez à travers ce guide magnifiquement illustré les anciennes coutumes et fêtes célébrées au rythme de la nature. Un livre qui explique l'année à travers le regard d'une sorcière - avec des techniques de magie et en vivant pleinement la roue de l'année et ses huit fêtes : Samain, Yule, Imbolc, Ostara, Beltaine, Litha, Lugnasad, et Mabon. Le lecteur trouvera des explications sur les origines de chacune d'elles, ainsi que des conseils, des sortilèges, des préparations et rituels pour célébrer les saisons. Le livre propose également des auto-évaluations pour comprendre quelle partie de ces fêtes reflète le plus naturellement votre être et vos besoins.