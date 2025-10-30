Joachim Pecci (1810-1903) est essentiellement resté dans l'histoire pour son encyclique Rerum novarum (1891), que de nombreux papes après lui ont reprise et approfondie. Celui qui fut surnommé, de son vivant, "A le pape du rosaireA " et "A Léon le PacifiqueA ", en référence à ses actions en faveur de la paix, est aujourd'hui reconnu comme leA père de la doctrine sociale de l'Eglise. Mais bien que son pontificat ait été l'un des plus longs de l'histoire, il est en grande partie oublié. L'époque dans laquelle il a vécu connaît des bouleversements sans précédent. L'Europe de 1900 a peu de choses à voir avec celle de 1830. Les empires, la place de la foi chrétienne, les inventions techniques, les grandes découvertes, la colonisation, le rapport au Ciel et à la vie sont remodelés et transformés. Cette biographie a pour but de faire redécouvrir Léon XIII, pour mieux comprendre pourquoi le cardinal Prevost a choisi son nom de pape en se référant à lui.