#Imaginaire

Le cercle

Collectif, Bernard Minier

Pourquoi la mort s'acharne-t-elle sur Marsac, petite ville universitaire du Sud-Ouest ? Confronté à un univers terrifiant de perversité sur les terres de son adolescence, le commandant Servaz va faire l'apprentissage de la peur, pour lui-même comme pour les siens. Pourquoi la mort s'acharne-t-elle sur Marsac, petite ville universitaire du Sud-Ouest ? Une prof assassinée, un éleveur dévoré par ses propres chiens... et un mail énigmatique, peut-être signé par le plus retors des serial killers. Confronté à un univers terrifiant de perversité sur les terres de son adolescence, le commandant Servaz va faire l'apprentissage de la peur, pour lui-même comme pour les siens. Le commandant Martin Servaz, héros fétiche de Bernard Minier, revient pour une seconde enquête sous haute tension !

Chez Phileas

|

Auteur

Editeur

Phileas

Genre

Divers

Le cercle

Collectif, Bernard Minier

Paru le 13/11/2025

120 pages

Phileas

19,90 €

9782491467098
© Notice établie par ORB
