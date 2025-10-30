Pourquoi la mort s'acharne-t-elle sur Marsac, petite ville universitaire du Sud-Ouest ? Confronté à un univers terrifiant de perversité sur les terres de son adolescence, le commandant Servaz va faire l'apprentissage de la peur, pour lui-même comme pour les siens. Pourquoi la mort s'acharne-t-elle sur Marsac, petite ville universitaire du Sud-Ouest ? Une prof assassinée, un éleveur dévoré par ses propres chiens... et un mail énigmatique, peut-être signé par le plus retors des serial killers. Confronté à un univers terrifiant de perversité sur les terres de son adolescence, le commandant Servaz va faire l'apprentissage de la peur, pour lui-même comme pour les siens. Le commandant Martin Servaz, héros fétiche de Bernard Minier, revient pour une seconde enquête sous haute tension !