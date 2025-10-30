Carnets d'un honnête homme

"Le vrai honnête homme est celui qui ne se pique de rien" . Quand je tombai un jour sur cette maxime de La Rochefoucauld, j'eus une manière de révélation. Le frondeur portraiturait par anticipation l'amateur de littérature, de philosophie, du 7e Art, que j'étais et que je demeurerais. Il me suggéra aussi quel type d'écriture j'adopterais s'il me prenait le désir de mettre à exécution mon projet de philosopher à mes moments perdus - très nombreux, il est vrai. J'opterai pour des petits volumes où, à des considérations générales, je mêlerai des vues personnelles, des souvenirs, des humeurs.