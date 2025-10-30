Le premier hiver de Renardeau

Un album plein de douceur pour un tendre moment de complicité. C'est le premier jour de l'hiver et Renardeau n'arrive pas à dormir. Il part faire une dernière promenade avec sa maman avant d'aller au lit. Il a une foule de questions pleines de charme, de jeu et de curiosité sur l'hiver qui s'annonce : pourquoi les arbres sont-ils dénudés, pourquoi fait-il de la brume lorsqu'il respire et pourquoi les oiseaux partent-ils en vacances ? Maman lui répond et le rassure tandis qu'ils profitent des merveilles de la nature. Pendant ce temps, la neige tombe de plus en plus fort. Il va falloir retrouver son chemin jusqu'à la tanière !