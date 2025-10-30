Inscription

#Roman francophone

Diana

Sophie Couturier, Sandrine Revel, Annick Cojean

ActuaLitté
L'incroyable histoire de la dernière interview de la princesse Diana, par les autrices du best seller Une Farouche Liberté 27 août 1997. Alors que la presse du monde entier traque Lady Diana, au faîte de sa gloire, le journal Le Monde publie une longue interview dans laquelle la princesse se livre avec sincérité. La publication fait l'effet d'une bombe. Les médias britanniques sont vent debout. Pourquoi la mère du futur roi d'Angleterre a-t-elle choisi de se confier dans un journal français ? Qui est donc Annick Cojean, la journaliste qui a obtenu ce scoop ? Comment la princesse se permet-elle une telle liberté de ton ? Voudrait-elle s'immiscer dans la politique britannique ?

Par Sophie Couturier, Sandrine Revel, Annick Cojean
Chez Steinkis

|

Auteur

Sophie Couturier, Sandrine Revel, Annick Cojean

Editeur

Steinkis

Genre

Réalistes, contemporains

Diana

Sophie Couturier, Sandrine Revel

Paru le 30/10/2025

136 pages

Steinkis

23,00 €

ActuaLitté
9782368467954

