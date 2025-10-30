L'incroyable histoire de la dernière interview de la princesse Diana, par les autrices du best seller Une Farouche Liberté 27 août 1997. Alors que la presse du monde entier traque Lady Diana, au faîte de sa gloire, le journal Le Monde publie une longue interview dans laquelle la princesse se livre avec sincérité. La publication fait l'effet d'une bombe. Les médias britanniques sont vent debout. Pourquoi la mère du futur roi d'Angleterre a-t-elle choisi de se confier dans un journal français ? Qui est donc Annick Cojean, la journaliste qui a obtenu ce scoop ? Comment la princesse se permet-elle une telle liberté de ton ? Voudrait-elle s'immiscer dans la politique britannique ?