#Essais

La Littérature italienne

Céline Frigau, Pauline Kipfer

ActuaLitté
Les grands moments (auteurs et textes) de la littérature italienne, qui ont fondé une culture et une civilisation. Cette anthologie de la littérature italienne présente les grandes périodes historiques, les principaux mouvements culturels et littéraires, ainsi que les autrices et auteurs d'oeuvres marquantes, du xiiie siècle à nos jours. Les extraits présentés sont tous commentés et annotés. L'ouvrage répond aux besoins spécifiques des étudiants en classes préparatoires ou en licence LLCER, mais c'est aussi un outil de culture générale, accessible à toute personne curieuse de découvrir ou redécouvrir la littérature italienne, ou s'intéressant plus largement à l'histoire des idées et à l'Italie. Céline Frigau Manning est professeure des universités en études italiennes à l'université Jean Moulin - Lyon 3.

Par Céline Frigau, Pauline Kipfer
Chez Pocket

|

Auteur

Céline Frigau, Pauline Kipfer

Editeur

Pocket

Genre

Histoire littéraire

La Littérature italienne

Céline Frigau, Pauline Kipfer

Paru le 30/10/2025

685 pages

Pocket

14,50 €

ActuaLitté
9782266348164
© Notice établie par ORB
