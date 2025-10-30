Les grands moments (auteurs et textes) de la littérature italienne, qui ont fondé une culture et une civilisation. Cette anthologie de la littérature italienne présente les grandes périodes historiques, les principaux mouvements culturels et littéraires, ainsi que les autrices et auteurs d'oeuvres marquantes, du xiiie siècle à nos jours. Les extraits présentés sont tous commentés et annotés. L'ouvrage répond aux besoins spécifiques des étudiants en classes préparatoires ou en licence LLCER, mais c'est aussi un outil de culture générale, accessible à toute personne curieuse de découvrir ou redécouvrir la littérature italienne, ou s'intéressant plus largement à l'histoire des idées et à l'Italie. Céline Frigau Manning est professeure des universités en études italiennes à l'université Jean Moulin - Lyon 3.