#Essais

Petits contes utiles en temps difficiles

Samuel Ganes, Guylaine Moi

ActuaLitté
52 récits ancestraux pour retrouver la paix quand votre monde intérieur vacille Héritage philosophique de l'humanité, les contes constituent un miroir pour notre psyché. De l'Asie à l'Afrique en passant par les pays de l'Est, des folklores aux mythes et aux légendes, Samuel Ganes vous invite à un voyage à travers l'espace et le temps, mais surtout à travers les méandres de votre esprit et de votre histoire. Chaque conte sera un support d'introspection et de réflexion. Une série de pratiques mentales vous permettra de compléter ce cheminement à la rencontre de vous-même.

Par Samuel Ganes, Guylaine Moi
Chez Solar

|

Auteur

Samuel Ganes, Guylaine Moi

Editeur

Solar

Genre

Connaissance de soi

Retrouver tous les articles sur Petits contes utiles en temps difficiles par Samuel Ganes, Guylaine Moi

Commenter ce livre

 

Petits contes utiles en temps difficiles

Samuel Ganes

Paru le 30/10/2025

224 pages

Solar

21,90 €

ActuaLitté
9782263192098
© Notice établie par ORB
