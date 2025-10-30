Petits contes utiles en temps difficiles

52 récits ancestraux pour retrouver la paix quand votre monde intérieur vacille Héritage philosophique de l'humanité, les contes constituent un miroir pour notre psyché. De l'Asie à l'Afrique en passant par les pays de l'Est, des folklores aux mythes et aux légendes, Samuel Ganes vous invite à un voyage à travers l'espace et le temps, mais surtout à travers les méandres de votre esprit et de votre histoire. Chaque conte sera un support d'introspection et de réflexion. Une série de pratiques mentales vous permettra de compléter ce cheminement à la rencontre de vous-même.