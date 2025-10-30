Gengis Khan et l'empire mongol XIIe - XVe siècle

Un destin fascinant. Un guerrier qui a refaçonné l'Asie. Un empereur sans pitié. C'est avec une plume enlevée, guerrière même, que Jacques Paviot nous raconte l'épopée de Gengis Khan, l'enfant proscrit devenu le "conquérant du monde" . Rarement dans l'Histoire un individu aura autant marqué et transformé son époque, et, en quelques décennies, bouleversé le cours du monde. C'est l'ascension fulgurante de ce chef mongol que retrace Jacques Paviot. Gengis Khan ne fut pas seulement un conquérant redouté : il fut aussi un stratège visionnaire. Porté par les valeurs guerrières de son peuple - loyauté, courage, discipline -, il imposa une organisation militaire implacable, mais sut aussi reconnaître les forces des civilisations conquises. Gouvernement structuré, usage de l'écriture ouïghoure, fiscalité rigoureuse, renforcement du commerce confié aux élites musulmanes : si l'Empire mongol s'est imposé par la force, c'est par l'intelligence qu'il s'est maintenu. A travers ce portrait rigoureux et nuancé, Jacques Paviot nous fait revivre la gloire d'un empire oublié tout comme les peuples qui en ont subi la fureur destructrice. Une plongée fascinante dans l'histoire d'un empire hors norme, né du désert et devenu une puissance sans égale. Une fresque historique captivante.