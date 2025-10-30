Inscription
#Roman francophone

Jusqu'à ce que mort s'ensuive

Olivier Rolin

ActuaLitté
"Ceux devant qui se sont dressés, sous l'éclatant ciel bleu de juin, ces deux effrayants chefs-d'oeuvre de la guerre civile, ne les oublieront jamais" : Victor Hugo, dans un chapitre des Misérables, évoque ainsi les deux plus formidables barricades de l'insurrection parisienne de juin 1848, dont il fut un témoin et même un acteur. A la tête de l'une un "gamin tragique", ouvrier mécanicien, derrière l'autre un géant truculent, ex-officier de marine. Hugo résume leur destinée furieusement romanesque en quelques lignes qui m'ont donné envie de reconstituer du début jusqu'à la fin, de Paris à Londres, l'histoire croisée de ces deux figures oubliées des révolutions du dix-neuvième siècle. On y voit des barricades, le bagne, des évasions, un coup d'Etat, un duel à mort, plusieurs meurtres, le gibet, et des comparses comme Karl Marx et Napoléon III. Et Hugo lui-même, excusez du peu. O. R.

Par Olivier Rolin
Chez Editions Gallimard

|

Auteur

Olivier Rolin

Editeur

Editions Gallimard

Genre

Littérature française

Jusqu'à ce que mort s'ensuive

Olivier Rolin

Paru le 30/10/2025

240 pages

Editions Gallimard

8,50 €

9782073116604
© Notice établie par ORB
