#Imaginaire

Dans l'antre de Lovecraft

Howard Phillips Lovecraft, H. P. Lovecraft

Plongez au coeur de l'univers unique de H. P. Lovecraft avec cette édition intégrale incontournable. Ce coffret exceptionnel rassemble un roman, quatre novellas, cinquante-trois nouvelles ainsi que des poèmes en prose, répartis sur deux somptueux volumes reliés présentés par Sean Branney et Andrew Leman, fondateurs de la célèbre H. P. Lovecraft Historical Society. Cet écrin limité à 1000 exemplaires est également enrichi d'un guide illustré inédit, vous invitant à explorer les profondeurs de l'horreur cosmique imaginée par le maître. Pour les amateurs, des objets de collection liés à l'univers mythique de l'université Miskatonic complètent cet hommage rare à un auteur culte.

Chez Huginn & Muninn

|

Auteur

Editeur

Huginn & Muninn

Genre

Terreur

Paru le 28/11/2025

Huginn & Muninn

150,00 €

9782386400735
